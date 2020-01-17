الحزب المحافظ الجديد يحث حزب كوريا الحرة على سرعة مناقشة الاندماج المحتمل

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حث الحزب المحافظ الجديد حزبَ كوريا الحرة المعارض الرئيسي على سرعة الاستجابة لاقتراحه بإنشاء هيئة استشارية مشتركة، بشأن خطة الاندماج المحتملة.وقال رئيس الحزب الصغير الجديد "ها تيه كيونغ" على صفحته في موقع فيسبوك أمس الخميس إن توقعات الجمهور تتزايد حول إحياء الكتلة المحافظة وإصلاحها وتكاملها، وحث رئيسَ حزب كوريا الحرة "هوانغ كيو آن" على سرعة العودة إلى اقتراحه السابق بتشكيل قناة مناقشة رسمية.وقال "ها" إن استمرار سلبية الحزب المعارض الرئيسي في بدء المحادثات الثنائية لن تترك لحزب أي خيار آخر سوى اعتبار أن المعارضة الرئيسية قوة مناهضة للاندماج وأن يتخذ حزبه "قرارًا خطيرًا"، ملمحًا إلى التخلي عن خطة تشكيل تحالف محافظ قبيل الانتخابات العامة.وخلال اجتماع مع الصحفيين في وقت سابق من اليوم، سُئِل "هوانغ" عن اقتراح الحزب المعارض الصغير، لكنه رفض التعليق مكتفيًا بالقول بأنه يراجع المقترح.