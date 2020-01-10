سيول وواشنطن تتفقان على التنسيق الوثيق في المشروعات بين الكوريتين

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قال كبير المبعوثين النوويين "لي دو هون" أمس الخميس إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا على التنسيق الوثيق بشأن مشروعات التعاون بين الكوريتين.أدلى "لي" بهذه التصريحات للصحفيين بعد محادثاته مع نظيره الأمريكي ونائب وزير الخارجية "ستيفن بيغون" في واشنطن.وردًّا على سؤال حول استجابة "بيغون" لمسألة الجولات الفردية إلى كوريا الشمالية، قال "لي" إنه شرح الأمر بالكامل في الاجتماع وإنهم يخططون لمواصلة المشاورات.ودون خوض في التفاصيل قال "لي" إن واشنطن كانت تعرب دائمًا عن احترامها للقرارات التي تتخذها كوريا الجنوبية كدولة ذات سيادة.وأضاف أنه من المهم أن تعمل سيول وواشنطن في تنسيق وثيق على أساس هذا الاحترام.وأوضح "لي" أنه على الرغم من أن الجولات الفردية لا تخضع للعقوبات، فإنها قد تثير "مشكلات بسيطة" فيما يتعلق بالمواد التي يُسمح للسائح بإحضارها إلى كوريا الشمالية.