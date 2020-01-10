سيول وواشنطن لا تناقشان إرسال القوات الكورية في مفاوضات تكاليف الدفاع

Photo : YONHAP News

قال كبير المفاوضين الكوريين الجنوبيين في محادثات تقاسم تكاليف الدفاع مع الولايات المتحدة اليوم الخميس بأن الجانبين لا يناقشان احتمال نشر قوات كورية جنوبية في مضيق هرمز في تلك المحادثات.وصرح "جيونغ إيون بو" للصحفيين في مطار دالاس الدولي لدى مغادرته واشنطن عقب جولة سادسة من المحادثات، انتهت أيضًا دون التوصل إلى اتفاق.وفيما يتعلق بتصريحات رئيس الديوان الرئاسي "نوه يونغ مين" بأن سيول وواشنطن "ضيقتا أوجه الخلاف بشكل كبير" في المحادثات الأخيرة، قال "جيونغ" إن "الخلافات الجديدة" تظهر دائمًا في عملية المفاوضات.وردًّا على سؤال حول ما إذا كانت تلك الخلافات الجديدة تشمل إرسال قوات كورية جنوبية إلى مضيق هرمز بالقرب من إيران، قال "جيونغ" إن الجانبين لم يتحدثا عن الأمر أو أي شيء آخر بخلاف اتفاقية التكاليف الدفاعية.كما نفى أن يكون الجانبان قد ناقشا شراء الأسلحة، قائلًا إن سيول أكدت ببساطة أن تلك المشتريات فقط لتتلقى تقييمًا عادلًا من الولايات المتحدة في مساهمتها في التحالف.