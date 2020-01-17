سيول وبكين تعقدان محادثات دفاعية على مستوى العمل

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عقدت كوريا الجنوبية والصين محادثات دفاعية على مستوى العمل في سيول أمس الخميس، لمناقشة الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية والتعاون الثنائي.وقالت وزارة الدفاع في سيول إن المدير العام للسياسات الدولية "لي وون شيك" ونظيره الصيني "سونغ يان تشاو" عقدا الجولة الثامنة عشرة من المشاورات الثنائية للسياسات في مبنى الوزارة.وقالت الوزارة إن الجانبين تبادلا تقييماتهما للوضع الأمني الأخير في شبه الجزيرة الكورية، واشتركا في الحاجة إلى دعم وتعاون بكين والمجتمع الدولي لتحقيق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وإقامة سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الصيني "شي جين بينغ" ورئيس مجلس الدولة الصيني "لي كه تشيانغ" كوريا الجنوبية هذا العام، وقالت الوزارة إن الجانبين اتفقا أيضًا على تعزيز التعاون في مجال الدفاع، بهدف رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى درجة أعلى.وناقش "لي" و"سونغ" العديد من الإجراءات لتعميق العلاقات الثنائية، مثل زيارة وزير الدفاع الكوري الجنوبي إلى الصين، وتعزيز آليات الاتصال بين الجانبين.