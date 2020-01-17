سيول تؤكد سيادتها فيما يتعلق بسياساتها تجاه كوريا الشمالية

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أكدت الحكومة الكورية الجنوبية أن سياساتها تجاه كوريا الشمالية تندرج تحت السيادة الكورية الجنوبية.جاء ذلك بعد أن قال السفير الأمريكي في كوريا الجنوبية "هاري هاريس" أمس الخميس إنه ينبغي لسيول أن تتشاور مع الولايات المتحدة بشأن خططها لاستئناف مشروعات التعاون بين الكوريتين.وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني "لي سانغ مين" في موجز صحفي اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة قد أوضحت مرارا وتكرارا عبر القنوات المختلفة أنها تحترم سيادة كوريا الجنوبية.وكان السفير الأمريكي لدى سيول "هاريس" قد قال في اجتماع مع الصحفيين الأجانب في سيول إنه من الأفضل تناول موضوع الجولات السياحية الفردية إلى كوريا الشمالية عبر مجموعة العمل القائمة بين سيول وواشنطن لتجنب لأي سوء فهم قد يقع تحت طائلة العقوبات، مؤكدا بذلك على ضرورة إجراء مشاورات وثيقة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن خطة الحكومة الكورية الجنوبية لاستئناف مشروعات التعاون بين الكوريتين.