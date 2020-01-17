حكومة كوريا الجنوبية تدرس السماح بجولات سياحية فردية إلى الشمال

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طبقا لما ذكرته مصادر حكومية اليوم الجمعة، تدرس الحكومة الكورية الجنوبية إمكانية السماح للمواطنين الكوريين الجنوبيين بالقيام بجولات سياحية فردية إلى كوريا الشمالية ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز التبادلات بين الكوريتين.وبموجب هذه الخطة، سيتمكن أي مواطن كوري جنوبي من زيارة كوريا الشمالية لأغراض سياحية من خلال الحصول على تأشيرات سياحية كورية شمالية عن طريق وكالات سياحية في دول ثالثة، بما في ذلك الصين.والجدير بالذكر أن حكومة سيول تقوم حاليا بإصدار سماح للمواطنين الجنوبيين بزيارة كوريا الشمالية للتبادلات الاجتماعية والثقافية أو لأغراض إنسانية، بشرط أن يتلقوا دعوات من السلطة الكورية الشمالية وأن يحصلوا على تأشيرات دخول منها.وأضافت المصادر ذاتها أن الحكومة تدرس إصدار سماح للمواطنين الجنوبيين المقيمين في الخارج الذين يحصولون على تأشيرات دخول من السلطة الكورية الشمالية ويبلغون وزارة التوحيد الوطني بذلك، بزيارة كوريا الشمالية.ومن المتوقع أن يتم تطبيق خطة الحكومة هذه على أعضاء الأسر المشتتة في الكوريتين كي يتمكنوا من زيارة مسقط رأسهم في كوريا الشمالية عن طريق دولة ثالثة ، على أن يتم توسيع التطبيق بعد ذلك ليشمل جميع المواطنين الكوريين الجنوبيين.ومن جانبه، قال "نوه يونغ مين" كبير مساعدي الرئيس في مقابلة إذاعية أمس الخميس إن الرحلات السياحية إلى منتجع جبل كوم كانغ في كوريا الشمالية والجولات السياحية الفردية لها ليست خاضعة للعقوبات الدولية.