تنوع محفظة الصادرات الكورية في عام 2019

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تبين أن محفظة الصادرات في كوريا الجنوبية قد صارت أكثر تنوعًا في العام الماضي، حيث انخفضت صادرات الرقائق بشكل حاد نتيجة لركود صناعة الرقائق العالمية.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية يوم أمس الأحد، فإن الشحنات الخارجية الصادرة من البلاد لعشرة بنود تصدير رئيسية بلغت 304 مليارات و230 مليون دولار في العام الماضي، وهو ما يمثل 56,1% من إجمالي الصادرات.وأوضح التقرير أن النسبة تراجعت من 58,5% في العام الأسبق، وهو ما يمثل تنوعًا متزايدًا في محفظة الصادرات الكورية.وحسب المواد، انخفضت صادرات الرقاقات بنسبة 25,9% على أساس سنوي إلى 93,9 مليار دولار، وهو ما يمثل 17,3% من إجمالي الصادرات.وأشار التقرير إلى أن الرقائق ظلت أكبر عنصر تصدير للبلاد للسنة السابعة على التوالي، لكن نسبتها انخفضت إلى أقل من 20% لأول مرة منذ عامين. وزادت صادرات كوريا من السيارات بنسبة 5,3% على أساس سنوي لتصل إلى 43 مليار دولار في عام 2019، حيث حصلت على 7,9% من إجمالي الصادرات في العام الماضي، لتستعيد بذلك المرتبة الثانية، وتلتها المنتجات البترولية بنسبة 7,5%، ثم قطع غيار السيارات بنسبة 4,2% من إجمالي الصادرات الكورية السنوية.