مدينة سيول تمدد تشغيل المواصلات العامة في رأس السنة القمرية

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أعلنت مدينة سيول يوم أمس الأحد عن إجراءات نقل خاصة خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة هذا الأسبوع.وأوضحت بلدية سيول إنه في يوم السبت من السنة القمرية الجديدة وفي اليوم التالي، ستوسع حكومة المدينة عمليات تشغيل قطارات الأنفاق والحافلات داخل المدينة إلى الساعة 2 صباحًا من اليوم التالي.وخلال العطلة، سيتم تمديد ساعات عمل الحافلات على 129 طريقًا تمر عبر خمس محطات قطار رئيسية وأربع محطات للحافلات، بينما ستواصل الحافلات على تسعة خطوط وحوالي ثلاثة آلاف سيارة أجرة تعمل خلال ساعات الليل، عملياتها العادية خلال العطلة.وسوف تمدد الحافلات التي تمر عبر الحدائق التذكارية فترة عملها يومي السبت والأحد للأشخاص الذين يزورون قبور أقاربهم.