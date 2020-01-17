كوريا الجنوبية تؤكد الحالة 86 من حمى الخنازير الأفريقية

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تم التأكد من إصابة ثلاثة خنازير برية وُجدت نافقة بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية، بمرض حمى الخنازير الأفريقية، وهو ما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في كوريا الجنوبية إلى 86 حالة.وقال المعهد الوطني الكوري للبحوث البيئية إنه تم التأكد من وجود فيروس حمى الخنازير الأفريقية في الخنازير الثلاثة النافقة التي اكتشفها السكانُ المحليون في مدينة "باجو".وتم دفن الحيوانات النافقة التي عُثر عليها يوميْ الخميس والجمعة داخل خط السيطرة المدنية في وقت لاحق، كما تم تعقيم المنطقة لمنع انتشار المرض.ويذكر أنه من أصل 86 حالة مؤكدة من إصابات الخنازير البرية، كانت 31 منها في مدينة "باجو"، وهي بلدة تقع بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية.ولا يوجد في الوقت الحالي لقاح أو علاج معروف لمرض حمى الخنازير الأفريقية. وعلى الرغم من أن هذا المرض ليس ضارًا للإنسان، إلا أن معدل نفوق الحيوانات المصابة به يبلغ حوالي 100%.