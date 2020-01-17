الانهيارات الثلجية في نيبال توقف عمليات البحث عن الكوريين المفقودين

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تم تعليق عمليات البحث عن أربعة متسلقين كوريين جنوبيين مفقودين في نيبال، بسبب حدوث انهيارات ثلجية جديدة أمس الأحد في طريق مشهور بالرحلات، في منطقة "أنابورنا"، في جبال الهيمالايا.وقال مسؤول في السفارة الكورية الجنوبية في نيبال إن فريق الإنقاذ وصل إلى الموقع وقام بمهمة البحث، لكنه اضطر إلى الإخلاء في حوالي الساعة 3 من مساء الأحد بسبب انهيار جليدي جديد. وقد انضم حوالي 30 من السكان المحليين ومسؤولي الشرطة إلى عمليات البحث عن أربعة كوريين جنوبيين وثلاثة نيباليين فُقدوا بالقرب من معسكر قاعدة "أنابورنا" عندما وقع انهيار جليدي بعد تساقط الثلوج بكثافة يوم الجمعة.وصرح مصدر مسؤول في وزارة السياحة النيبالية أمس بأن الانهيارات الجليدية الجديدة صعّبت على فريق البحث الوصول إلى موقع الحادث، كما ذكرت تقارير وسائل الإعلام النيبالية أن عملية البحث التي أجريت أمس الأحد قد انتهت بالفعل، حيث كان من الصعب الاستمرار فيها بعد الساعة الرابعة مساء بالوقت المحلي.وفي الوقت نفسه، عقدت وزارة الخارجية في سيول والسفارة الكورية في "كاتماندو" عاصمة نيبال، مؤتمرا عبر الفيديو لتقييم الوضع ومناقشة التدابير الرامية إلى تسريع عمليات البحث عن المفقودين.