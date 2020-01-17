وفاة مؤسس مجموعة لوتي عن عمر يناهز 98 عامًا

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توفي "شين كيوك هو" مؤسس ورئيس مجموعة "لوتي" الكورية، أمس الأحد، عن عمر يناهز 98 عامًا.وقالت المجموعة في بيان أصدرته أمس إن "شين" قد نقل إلى المستشفى في سيول للحصول على علاج طبي لمختلف الأعراض المرتبطة بالتقدم في العمر، وأنه توفي في حوالي الساعة الرابعة والنصف من مساء الأحد.ويعد "شين" آخر أفراد الجيل الأول من مؤسسي الشركات الكبرى في كوريا، وهي "سام سونغ" و"هيون ديه" و"إل جي" و"إس كيه" و"لوتي".وقد ولد شين في عام 1921، وأسس شركة "لوتي" في اليابان في عام 1948، كشركة صغيرة لتصنيع اللبان.وتعد مجموعة "لوتي" الآن خامس أكبر مجموعة شركات في كوريا الجنوبية، مع محفظة أعمال واسعة تشمل متاجر للبيع بالتجزئة وحتى صناعة الترفيه.وسوف تقام مراسم تشييع جنازة "شين" في الساعة السابعة من صباح بعد غد الأربعاء في "لوتي ورلد مول" في جنوب سيول.