المرشح الرئاسي السابق آن تشول سو يقول إنه لن يخوض انتخابات أبريل

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قال المرشح الرئاسي السابق "آن تشول سو" إنه لن يخوض الانتخابات العامة في شهر أبريل القادم، لكنه سينشئ بدلاً من ذلك حزباً سياسياً جديداً.وكشف "آن" عن هذه الخطة في مؤتمر صحفي عقده في مطار إنتشون الدولي لدى عودته أمس الأحد إلى كوريا الجنوبية لاستئناف مسيرته السياسية بعد توقف دام 16 شهرًا.وأكد "آن" على الحاجة إلى التغيير في السياسة الكورية، موضحا أنه يهدف إلى مساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين يرغبون في التغيير من دخول البرلمان.كما أشار "آن"، الذي أسس من قبل حزب "الإصلاح المستقبلي" إنه سينشئ حزبًا سياسيًا جديدا ليحقق نهجًا عمليًا ووسطيا في السياسة.وأكد أيضا على أنه سوف يأخذ زمام المبادرة في إصلاح سياسات حكومة "مون جيه إين" غير الصحيحة، وأنه ليس لديه اهتمام بعملية تشكيل تكتل محافظ موحد.