فيلم الطفيلي يفوز بالجائزة الأولى من محرري السينما الأمريكية

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فاز الفيلم الكوري الجنوبي "الطفيلي" بالجائزة الأولى لأفضل تحرير لفيلم روائي درامي، من قبل جمعية محرري السينما الأمريكية.وحصل "يانغ جين مو" على تقدير رسمي لعمله التحريري في الفيلم الذي أخرجه "بونغ جون هو" في حفل توزيع جوائز الجمعية السنوي الـ70، يوم الجمعة الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها فيلم بلغة أجنبية في هذه الفئة، في تاريخ جوائز "جمعية محرري السينما الأمريكية".ويذكر أن فيلم "الطفيلي" كان قد حصل أيضا على ستة ترشيحات لجوائز الأوسكار، بما في ذلك جائزة أفضل صورة، ليصبح أول فيلم كوري جنوبي ينافس في أكبر حدث سينمائي على مستوى العالم.وسوف يعقد حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92 لهذا العام يوم التاسع من شهر فبراير القادم في مدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية.