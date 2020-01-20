كوريا تفوز على الأردن في التصفيات الأوليمبية

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فاز منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم على نظيره الأردني بهدفيْن مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، ليقترب المنتخب الكوري أكثر من المشاركة في الدورة الأوليمبية لعام 2020.وسجل لاعب خط الوسط الكوري "لي دونغ كيونغ" هدف الفوز من ركلة حرة في الوقت الإضافي من المباراة التي أقيمت على ملعب "ثاماتسات" في منطقة "رانجسيت" في تايلاند، ليحقق المنتخب الكوري فوزا بفارق ضئيل ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة آسيا لكرة القدم. وكان المنتخب الكوري قد أحرز أول أهداف المباراة بضربة رأس من اللاعب "تشو جو سونغ" في الدقيقة 16 من الشوط الأول، لكن اللاعب الأردني "يزن النعيمات" سجل هدف التعادل لفريقه في الشوط الثاني.وقد قاد المدرب "كيم هاك بوم" المنتخب الكوري إلى أربعة انتصارات متتالية للوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي تعد بمثابة تصفيات مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.وسوف تتأهل الفرق التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الصيفية لهذا العام. وستضمن كوريا الجنوبية تذكرتها للأولمبياد إذا تغلبت على أستراليا في مباراة الدور قبل النهائي المقرر لها بعد غد الأربعاء.