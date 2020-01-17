كوريا الجنوبية تتابع بنشاط السياسة الشمالية الجديدة

Photo : YONHAP News

قال وزير المالية والاستراتيجية الكوري الجنوبي "هونغ نام كي" إن الحكومة سوف تتابع بنشاط سياستها الشمالية الجديدة هذا العام من أجل توسيع التعاون الاقتصادي مع روسيا ومنغوليا ودول أخرى في المنطقة.جاء ذلك خلال اجتماع للوزارات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية، عقد صباح اليوم الاثنين في المجمع الحكومي في مدينة "سيجونغ"، حيث أشار إلى أن عام 2020 يوافق الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية لكوريا الجنوبية مع كل من روسيا ومنغوليا.وبموجب الخطة، ستعمل الحكومة الكورية على توسيع وتحسين التعاون مع روسيا في تسعة مجالات، تشمل السكك الحديدية والكهرباء وبناء السفن والغاز والزراعة ومصائد الأسماك والمجمعات الصناعية. وأضاف "هونغ" أن الحكومة الكورية تخطط أيضا لإقامة نموذج تعاون على المدى المتوسط والطويل مع منغوليا ودول آسيا الوسطى، مع السعي لإبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف للتجارة الحرة مع الدول التي تقع شمال شبه الجزيرة الكورية.وأشار الوزير "هونغ" أيضا إلى أن كوريا الجنوبية لن تدخر وسعًا للمساعدة في إبرام اتفاق تجاري ضخم بين آسيا والمحيط الهادئ بحلول نهاية هذا العام عن طريق إقامة علاقات أعمق مع رابطة دول جنوب شرق آسيا.