الحزب الحاكم يبدأ في جمع مرشحي الانتخابات العامة القادمة

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بدأ الحزب الديمقراطي الحاكم اليوم الاثنين في جمع المرشحين للانتخابات العامة القادمة التي ستجري يوم 15 من شهر أبريل القادم. ويخطط لإتمام الإجراءات ذات الصلة بما في ذلك التحكيم بالمقابلات في العاشر من الشهر القادم.كما طرح الحزب وعده الثاني الخاص بالانتخابات القادمة والمتعلق بالانضمام إلى قائمة أكبر الدول الأربع من حيث الشركات الناشئة، حيث يستهدف زيادة عدد الشركات الناشئة الواعدة من 11 شركة حاليا إلى 30 شركة بعد 3 سنوات.علاوة على ذلك يخطط الحزب لسن قانون خاص بإصلاح الشرطة يضم إدخال نظام الشرطة الذاتية في دورة برلمانية غير عادية ستعقد في الشهر القادم.أما حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي فينوي إطلاق لجنة لإدارة المرشحين للانتخابات العامة بعد غد الأربعاء أي قبل إجازة عيد رأس السنة القمرية الجديدة.من ناحية أخرى، زار النائب السابق "آن تشول سو" رئيس حزب الإصلاح والمستقبل المعارض الصغير مجمع المقابر الوطنية بسيول كأول خطوة في إطار استئناف نشاطه السياسي، قبل أن يتوجه بعد ظهر اليوم إلى مجمع المقابر الوطنية للديمقراطية في مدينة كوانغ جو.وقال "آن" إنه من المهم تبني الاتجاه الصحيح في الانتخابات عوضا عن التجمعات التي تلبي المصالح الخاصة، مضيفا إلى أنه سيلتقي بالكثير من الشخصيات بمن فيهم "سون هاك كيو" زعيم حزب الإصلاح والمستقبل الحالي للتشاور.