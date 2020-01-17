بدء تشغيل محطة دولية جديدة للركاب في ميناء إنتشون يوم 15 من يونيو

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من المقرر أن يبدأ تشغيل محطة دولية جديدة للركاب تربط ميناء إنتشون الكوري ب10 مدن صينية يوم 15 من شهر يونيو القادم.وفي هذا السياق صرحت هيئة إنتشون الإقليمية للمحيطات ومصايد الأسماك بأنها تعتزم نقل كل من المحطة الدولية الثانية للركاب الواقعة في ميناء إنتشون الداخلي خلال يومي 13 و14 من شهر يونيو القادم، والمحطة الأولى الواقعة في رصيف "يونآن" بالميناء خلال يومي 20 و21 من نفس الشهر إلى المحطة الدولية الجديدة للركاب.وطبقا لتلك الإجراءات، تدرس الهيئة بالتعاون مع مؤسسة إنتشون للموانئ إقامة مراسم خاصة بافتتاح المحطة الدولية الجديدة في نهاية شهر يونيو القادم.والجدير بالذكر أن المحطة الدولية الجديدة التي أنفقت الهيئة على إنشائها 154 مليارا و700 مليون وون تبلغ مساحتها 65 ألفا و600 متر مربع، لتشكل ضعف مساحة المحطتين الأولى والثانية القائمتين، مما سيسهل عملية استخدامها من قبل الركاب والتعامل مع الشحنات.