المحكمة تبرئ أحد ضحايا الحملة العسكرية لعام 1948

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تمت تبرئة شاب كان قد أعدم على يد السلطات العسكرية في عام 1948 بتهمة مساعدة المتمردين، في خضم الانقسام الأيديولوجي الذي كان متعمقا في شبه الجزيرة الكورية آنذاك، وذلك بعد أكثر من سبعة عقود من وفاته.وأصدرت محكمة "سون تشون" الجزئية في "كوانغ جو" هذا الحكم يوم أمس الاثنين، كما أصدرت اعتذارًا لعائلة "جانغ هوان بونغ" بسبب قيام السلطات العامة بالتأثير على العدالة وإخفاقها في إثبات براءته في الماضي. وأعرب رئيس المحكمة "كيم جونغ آه" عن أمله في إصدار قانون خاص من أجل سرعة استعادة شرف جميع ضحايا ما يسمى بحادثة "يو سون".ويشير هذا الحادث إلى أعمال القمع العنيفة التي قامت بها السلطات حينذاك ضد الحركة المناهضة للحكومة في "يوسو" و"سون تشون"، في مقاطعة جنوب "جولا" في عام 1948، وذلك في أعقاب الانتفاضة الثالثة الدامية التي اندلعت في جزيرة جيجو في نفس العام، حيث تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 30 ألف شخص قد لقوا حتفهم في حملات القمع الحكومية خلال حادثة جيجو.وقد تم إعدام "يانغ"، وهو مهندس قطارات، وهو في سن 29 عامًا، بعد أقل من شهر من اعتقاله بتهمة مساعدة الجنود ذوي الميول اليسارية، وبالتالي انتهاك قوانين مكافحة التمرد ضد السيادة الوطنية، في أكتوبر 1948. وقد طلبت أسرة "يانغ" إعادة الحكم في هذه القضية في عام 2011، ومن ثم أعادت المحكمة فتح القضية في عام 2018.