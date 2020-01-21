فرق الإنقاذ تتوصل إلى مواقع فقدان المتسلقين الكوريين في نيبال

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أفادت الأنباء بأن فرق الإنقاذ في نيبال قد توصلت إلى موقعين في منطقة "أنابورنا" في جبال الهيمالايا، حيث من المحتمل أن يتم العثور على أربعة متسلقين كوريين جنوبيين مفقودين هناك.وصرح "دان بهادور كاركي" قائد شرطة منطقة "كاسكي" في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الاثنين، بأن فرق الإنقاذ توصلت إلى منطقتيْن ظهرت فيهما إشارات على أجهزة الكشف الإلكترونية.وقال "كاركي"، المسؤول عن مهمة الإنقاذ، إن أجهزة الكشف التقطت إشارات من معدات أحد الأشخاص المفقودين، موضحا أنه لا يمكن استبعاد احتمال بقاء الكوريين الجنوبيين الأربعة إلى جانب ثلاثة نيباليين مفقودين، على قيد الحياة.ومع ذلك، قال قائد الشرطة إن الأمر قد يستغرق أكثر من شهر قبل ذوبان الثلوج في المكان الذي شهد انهيارات ثلجية يوم الجمعة الماضي.وقال "كركي" إنه من المفترض أن ستة من المفقودين قد دفنوا تحت الثلوج الكثيفة المتراكمة، بينما يوجد شخص واحد تحت ثلوج أقل عمقا.