نمو أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية في ديسمبر

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سجلت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية نمواً في شهر ديسمبر الماضي، وهو ما يمثل تحولا حادا مقارنة بالشهر الأسبق.ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، وصل مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات إلى 103,71 نقطة في شهر ديسمبر الماضي، بارتفاع نسبته 0,3% مقارنة بما كان عليه في شهر نوفمبر.وتمثل قراءة المؤشر، الذي يعتبر مقياسا رئيسيا للتضخم المستقبلي، تحولا بعد الانخفاض بنسبة 0,2% في أكتوبر، و0,1% على أساس شهري في نوفمبر.ومقارنة بالعام الأسبق، ارتفع المؤشر بنسبة 0,7%، مسجلاً أول نمو منذ يوليو.وأرجع تقرير البنك المركزي هذا النمو إلى ارتفاع أسعار المنتجين للمنتجات الزراعية والسمكية، حيث قفزت بنسبة 4% في ديسمبر.