استجواب رئيس بلدية أولسان في قضية الانتخابات

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تم استجواب عمدة أولسان "سونغ تشول هو" لمدة 12 ساعة يوم أمس الاثنين، ضمن التحقيقات في قضية التدخل المزعوم من قبل المكتب الرئاسي في سباق انتخابات عمودية مدينة "أولسان" في عام 2018.ووفقا لتصريحات أدلت بها مصادر مطلعة، تم استدعاء "سونغ" بواسطة مكتب الادعاء في منطقة سيول المركزية لاستجوابه في الساعة العاشرة من صباح أمس، كمشتبه به. وعاد عمدة "أولسان" إلى منزله في حوالي الساعة 10:15 مساءً.وقد استجوب وكلاء النيابة العمدة "سونغ" بشأن ما إذا كان قد تلقى دعما من جانب المكتب الرئاسي ومن المعسكر الحاكم في إعداد التعهدات الانتخابية عندما ترشح لمنصبه، بما في ذلك بناء مستشفى عام.ويشتبه وكلاء النيابة في أن المكتب الرئاسي قد ساعد "سونغ"، وهو أحد المقربين من الرئيس "مون جيه إين"، في تنفيذ تعهداته الانتخابية، كما أمر الشرطة بالتحقيق في فساد مزعوم يحيط بالعمدة السابق الذي ينتمي للمعسكر المحافظ "كيم جي هيون"، قبل الانتخابات التي أجريت في 13 يونيو 2018.