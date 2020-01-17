فيروس كورونا الجديد يودي بحياة شخص رابع في الصين

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أعلنت السلطات الصينية عن حالة الوفاة الرابعة بسبب نوع جديد من فيروس كورونا ، مما زاد من المخاوف من انتشار الفيروس بعد أن تم الإبلاغ عن إصابات إضافية وحالات مشتبه بها في المراكز السكانية الرئيسية في البلاد.وأعلنت لجنة الصحة في مدينة "ووهان" في وسط الصين اليوم الثلاثاء أن شخصا رابعا، وهو رجل يبلغ من العمر 89 عاما، قد توفي متأثرا بالتهاب رئوي غامض أول من أمس الأحد.وأضافت أنه تم تسجيل 198 حالة إصابة بفيروس كورونا، وقد خرج 25 شخصًا منهم من المستشفيات، بينما توفي أربعة بسبب المرض.ومن بين 169 مريضاً يتلقون العلاج وهم معزولين حاليا في "ووهان"، يوجد تسعة منهم في حالة حرجة.وقد تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في "ووهان" في أوائل يناير الجاري.وتظهر أعراض الإصابة بالفيروس من خلال التهاب رئوي وغيره من الأعراض التنفسية الحادة. وقد تم الإبلاغ عن الإصابة بالفيروس والحالات المشتبه فيها في كل من بكين وشانغهاي ومقاطعة "كوانغ دونغ".