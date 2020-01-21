واشنطن تعيد التأكيد على تلازم التعاون بين الكوريتين ونزع السلاح النووي

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أعادت وزارة الخارجية الأمريكية التأكيد على أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعملان معًا لضمان استمرار التعاون بين الكوريتين بالتوازي مع إحراز تقدم في إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.وأصدر مسؤول في الخارجية الأمريكية هذه التصريحات أمس الاثنين رداً على استفسار مكتوب من قبل وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، فيما يتعلق بتحرك حكومة كوريا الجنوبية للسعي إلى استئناف الجولات الفردية إلى كوريا الشمالية لتوسيع التعاون عبر الحدود.وقال المسؤول الأمريكي إن الولايات المتحدة تدعم التعاون بين الكوريتين وتنسق مع حليفتها كوريا الجنوبية لضمان استمرار أن يكون هذا التعاون متوازيا مع التقدم في عملية نزع السلاح النووي.وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، قالت وزارة التوحيد في سيول إنها تبحث عن سبل لإجراء محادثات مع بيونغ يانغ بشأن السماح بجولات إلى كوريا الشمالية على أساس فردي، مشيرة إلى أن هذه الجولات لا تخضع لعقوبات الأمم المتحدة أو لعقوبات الولايات المتحدة.وقد أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا مشابهًا يوم الجمعة في نفس الشأن.