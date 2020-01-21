صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2020

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قرر صندوق النقد الدولي تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعام الجاري 2020، وتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي العالمي في الارتفاع ولكن بوتيرة أبطأ.وفي تقريره حول التوقعات الاقتصادية العالمية الذي صدر يوم أمس الاثنين، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3,3% هذا العام، بانخفاض 0,1% مقارنة بتوقعاته السابقة التي قدمها قبل ثلاثة أشهر.وخفض صندوق النقد الدولي بثبات توقعاته للنمو لعام 2020 من 3,6% إلى 3,5%، ثم 3,4%، في تقارير التوقعات الخاصة به منذ العام الماضي. وفي أحدث تقرير، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للعام القادم أيضا إلى 3,4%، بعدما كانت 3,6%.وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي "جيتا جوبيناث" في بيان مكتوب إنه على الرغم من وجود علامات على الاستقرار، إلا أن التوقعات العالمية لا تزال بطيئة ولا توجد علامات واضحة على وجود تحول.وأضاف الخبير الاقتصادي أنه لا يوجد ببساطة مجال للرضا عن النفس، وأن العالم بحاجة إلى تعاون أقوى متعدد الأطراف وسياسات على المستوى الوطني لدعم التعافي المستمر الذي سيعود بالنفع على الجميع.