تراجع الصادرات الكورية خلال ال20 يوما الأولى من هذا العام

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تراجعت الصادرات الكورية بنسبة 0.2% خلال العشرين يوما الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب انخفاض حجم صادرات السيارات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الثلاثاء، بلغت الصادرات الكورية خلال العشرين يوما الأولى من هذا العام 25.7 مليار دولار، بانخفاض قدره 0.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات أشباه الموصلات والمنتجات النفطية الكورية قد شهد زيادة بنسبة 8.7% و19.3% على التوالي، فيما سجل حجم صادرات السيارات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية والسفن تراجعا بنسبة 6.8% و6.2% و42.1% على التوالي.كما أشار التقرير إلى أن الصادرات الكورية لكل من فيتنام واليابان وهونغ كونغ والشرق الأوسط قد شهد زيادة، بينما سجلت الصادرات للصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسنغافورة انخفاضا.أما حجم الواردات الكورية فقد بلغ 28.1 مليار دولار خلال العشرين يوما الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقال التقرير إن حجم الصادرات الكورية خلال العشرين يوما الأولى من شهر ديسمبر من العام الماضي قد انخفض بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.