رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كوريا لدى مواطن صيني من مدينة ووهان

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أعلنت السلطة الصحية الكورية رصد أول حالة إصابة بفيروس في كوريا يعتقد أنه "كورونا" المنتشر في الصين.وقالت إنه تم اكتشاف الفيروس لدى مواطنة صينية دخلت كوريا للتمتع بإجازتها بمناسبة عيد رأس السنة القمرية مع 5 أشخاص آخرين باستخدام طائرة صينية، على متنها 139 راكبا و8 من أعضاء الطاقم، وهي الآن في حالة مستقرة.ولم تظهر حتى الآن حالة إصابة جديدة لدى هؤلاء الأشخاص الخمسة الآخرين.وستقوم السلطة الصحية بالتعامل مع الركاب الذين كانوا يجلسون في المقاعد المجاورة لمقعد المصاب، وأعضاء الطاقم الذين قدموا خدماتهم له داخل الطائرة في أثناء الرحلة.ويتم الآن إجراء أعلى مستوى من الحجر الصحي في بوابات الدخول للمسافرين القادمين من مدينة "ووهان" الصينية، حيث يتم عزل أي مسافر قادم من مدينة "ووهان" مصاب بأعراض تنفسية مثل الحمى والسعال.وقد تم عزل 7 أشخاص مصابين بمثل هذه الأعراض حتى الآن، وتم الإفراج عنهم بعد إجراء فحوصات طبية عليهم.وتراقب السلطة الصحية عن كثب 14 شخصا آخرين مصابين بأعراض خفيفة.