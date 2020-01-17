وحدة تشونغ هيه العسكرية تعمل في مضيق هرمز بصورة مستقلة عن التحالف الأمريكي

Photo : YONHAP News

من المقرر أن ترسل كوريا الجنوبية وحدة "تشونغ هيه" العسكرية لمكافحة القرصنة إلى مضيق هرمز، وسوف تعمل بصورة منفصلة عن التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة هناك.وقد أعلنت وزارة الدفاع عن هذه الخطوة اليوم الثلاثاء.وقالت الوزارة إنها قررت بعد النظر بعين الاعتبار إلى الوضع في الشرق الأوسط أن توسع نطاق العمليات الإقليمية لوحدة "تشونغ هيه"، لتشمل المناطق القريبة من خليج عمان والخليج الفارسي.وقالت الوزارة إن الوحدة ستنفذ عمليات للمساعدة في ضمان سلامة المواطنين الكوريين الجنوبيين وحرية حركة السفن.وسوف تكون تلك العمليات منفصلة عن التحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية (IMSC) الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تم تشكيله في سبتمبر الماضي، في أعقاب استيلاء إيران على سفن تجارية في الخليج الفارسي.وقالت الوزارة إنه بينما ستقوم الوحدة بتنفيذ عملياتها الخاصة، سوف تعمل مع التحالف الدولي إذا لزم الأمر.وقد قررت اليابان أيضًا إرسال أصول عسكرية إلى منطقة مضيق هرمز، بدلًا من الانضمام إلى التحالف الأمريكي.