كوريا الجنوبية تحرز تقدمًا في إنهاء الاعتماد على الموردين اليابانيين

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قدَّرت صحيفة "أساهي شيمبون" اليومية اليابانية أن كوريا الجنوبية تحرز تقدمًا في جهودها لتقليل الاعتماد على موردي قطع الغيار والمواد ومعدات التصنيع اليابانيين، بعد أن فرضت طوكيو قيودًا على الصادرات ضد سيول العام الماضي.وقال التقرير إن سيول لم تحرز في الماضي تقدمًا يُذكر في تلك المحاولات، مشيرة إلى أنه تم إنفاق 5.4 تريليون وون على مدار السنوات التسع عشرة الماضية.وقالت الصحيفة إن تلك الجهود لم تكن مثمرة، لكن الأمور تغيرت في العام الماضي بسبب التعاون النشط بين الحكومة والشركات الكبرى والشركات الصغيرة في كوريا الجنوبية.وأضافت أن التكتلات الكبرى في كوريا الجنوبية تحركت أولًا لإنهاء اعتمادها على اليابان بعد فرض قيود التصدير، لكن الشركات الصغيرة واجهت صعوبات في استخدام منشآت الإنتاج التابعة للتكتلات الكبرى لاختبار وتطوير الأجزاء والمواد الجديدة، غير أن الشركات الكبرى كانت على استعداد لإتاحة منشآتها بعد فرض القيود التجارية.