مسؤول صيني يؤكد أن فيروس كورونا الجديد ينتقل بالعدوى بين الناس

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أكد مسؤول صحي صيني رفيع المستوى أن فيروس كورونا الجديد يمكنه أن ينتقل بين الناس عن طريق العدوى.وصرح بذلك "تشونغ نانشان" وهو خبير شهير في الجهاز التنفسي ورئيس فرقة العمل الوطنية للصحة في الصين أمس الاثنين.وقال "تشونغ" إن شخصين من مقاطعة "كوانغ دونغ" أصيبا بعدوى المرض من أفراد أسرتهم الذين زاروا "ووهان"، وهي المدينة الصينية التي يبدو أن فيروس الالتهاب الرئوي الجديد قد نشأ فيها.وقال "تشونغ" أيضًا، الذي اكتشف فيروس سارس في عام 2003، إن أربعة عشر عاملًا أصيبوا بعدوى الفيروس من مريض واحد.وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن إصابة العاملين في المجال الطبي بالفيروس.وقال "تشونغ" إن فيروس كورونا الجديد أقل انتشارا للعدوى من فيروس سارس، لكنه دعا إلى توخي الحذر للحد من انتشار العدوى من شخص إلى آخر.