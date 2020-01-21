خبراء يحذرون من تفشي عدوى فيروس كورونا الجديد من الصين

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جاء في إفادة للإدارة الكورية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا قد سافرت جوًّا من مدينة ووهان بوسط الصين.وكان هناك 147 شخصًا على متن طائرة الخطوط الجوية الصينية الجنوبية، من بينهم ثمانية من أفراد الطاقم و139 راكبًا، كما كان خمسة أفراد في الرحلة برفقة الحالة المصابة.وبينما لم يظهر على الركاب الخمسة أي أعراض، فإن السلطات الصحية تراقب حالتهم الصحية، بالإضافة إلى الركاب الآخرين الذين كانوا يجلسون في الصفوف الثلاثة أمام وخلف الحالة المصابة.كما تراقب السلطات أيضًا أحد أفراد الطاقم ممن تعاملوا مع الحالة أثناء الرحلة.ولا يُعتقد أن المواطنين الكوريين قد تعرضوا للفيروس حيث تبينت إصابة الحالة بالفيروس في الحجر الصحي، لكن الخبراء حذروا اليوم الثلاثاء من احتمال ظهور حالات إصابة مؤكدة أخرى.وقد حددت منظمة الصحة العالمية سوق الجملة للأطعمة البحرية في ووهان بأنه المركز الرئيسي للعدوى الفيروسية، وذكرت أنَّ العدوى بالفيروس بين البشر محدودة وتقع في حالة التعامل القريب فقط.لكن لجنة الصحة الوطنية الصينية أكدت أمس الاثنين أن المرض يمكن أن ينتشر بين الناس، مستشهدة بحالتين مؤكدتين للإصابة بالمرض في مقاطعة "كواندونغ" في جنوب الصين.وهناك مخاوف متزايدة بشأن تفشي المرض في كوريا الجنوبية، بسبب سفر الملايين من الصينيين لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة هذا الأسبوع.