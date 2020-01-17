الحكومة تعلن عن الإجراءات المتعلقة بحركة المرور والسلامة على الطرق خلال عطلة رأس السنة القمرية

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توقع المعهد الكوري للنقل الذي تديره الدولة أن يسافر ما يقرب من 32.8 مليون شخص، خلال عطلة السنة القمرية القادمة، والتي تستمر من الجمعة إلى الاثنين المقبل.وفي أحدث البيانات التي نشرها المعهد اليوم الثلاثاء، قال إن الزحام المروري سيصل إلى ذروته على الأرجح بين الساعة التاسعة والعاشرة من صباح الجمعة، حيث سيتوجه ملايين الكوريين الجنوبيين إلى مسقط رأسهم، في سفرات قد تستغرق من سيول إلى وسط مدينة "ديه جون" قرابة 4 ساعات وعشرين دقيقة.وتوقع المعهد أن يستغرق السفر من سيول إلى مدينة بوسان الجنوبية نحو 8 ساعات وعشر دقائق، وإلى مدينة "كوانغ جو" نحو 6 ساعات وخمسين دقيقة.ومن المتوقع أيضًا أن يصل الزحام إلى ذروته مرة أخرى بين الساعة الثانية والثالثة من ظهر السبت، وهو يوم رأس السنة القمرية.وفي محاولة لتخفيف الزحام، قررت الحكومة توسيع حارات الطرق مؤقتًا، وتمديد ساعات عمل حارات الحافلات فقط، وتوفير معلومات المرور في كل لحظة.وسيتم إعفاء جميع بوابات الطرق السريعة من رسوم المرور من الجمعة إلى الأحد.وسوف تحلق نحو عشر طائرات بدون طيار مزودة بكاميرات مراقبة على الطرق السريعة الرئيسية، بينما ستشدد الشرطة من حملاتها على أصحاب المخالفات المرورية ومَنْ يقودون السيارات في حالة سكر.كما سيتم تمديد عمليات مواصلات النقل العام، بما في ذلك الحافلات السريعة والقطارات ومترو الأنفاق خلال فترة العطلة.