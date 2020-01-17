سيول تنفي ارتباط إرسال قوات إلى هرمز بتقاسم تكاليف الدفاع مع واشنطن

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قالت الحكومة الكورية الجنوبية إن قرارها بإرسال قوات بحرية إلى مضيق "هرمز" في الشرق الأوسط لا علاقة له بالمفاوضات التي تجريها حاليا مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تقاسم تكاليف الدفاع، أو خططها لتوسيع التعاون مع كوريا الشمالية. ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "كيم إين تشول" هذا الموقف في مؤتمر صحفي دوري عقده أمس الثلاثاء، بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع عن قرارها بتوسيع مسرح عمليات وحدة "تشونغ هيه" مؤقتًا خارج خليج "عدن". وتأتي هذه الخطوة بعد دعوات متكررة من جانب الإدارة الأمريكية، خلال الأشهر القليلة الماضية، لكي تنضم سيول إلى الحملة الأمريكية في الشرق الأوسط، وسط التوترات بينها وبين إيران. ومع ذلك، وفيما يبدو بوضوح أنها تضع في الاعتبار العلاقات بين سيول وطهران، قالت حكومة كوريا الجنوبية إن وحدتها البحرية ستعمل هناك بشكل مستقل. وكانت هناك شكوك في أن سيول قد تستخدم إرسال قواتها إلى الشرق الأوسط كوسيلة ضغط للحصول على تنازلات من جانب الولايات المتحدة في محادثاتهما لتقاسم تكاليف الدفاع، أو حول خطتها لتوسيع التعاون بين الكوريتين. وفيما يتعلق بتداعيات القرار المحتملة على العلاقات مع إيران، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن الحكومة سوف تبذل قصارى جهدها لإدارة العلاقات الثنائية بين البلدين، وسوف تواصل الجهود الدبلوماسية ذات الصلة. وكان من المعروف أن الوزارة الكورية تراجع عدة خطط لتعزيز العلاقات مع إيران، بما في ذلك تبادل الأفراد.