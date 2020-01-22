ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 258

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ارتفع عدد حالات مرض الجهاز التنفسي الجديد في الصين إلى 258 حالة، مع انتشار المرض الغامض في جميع أنحاء البلاد. ووفقا للسلطات الصحية في الصين، أكدت مدينة "داليان" الشمالية الشرقية في مقاطعة "لياونينغ"، العثور على أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.وجاء هذا التأكيد في الوقت الذي أعلنت فيه مدينة "ووهان" في سط الصين، وهي مركز الوباء المشتبه به، عن 258 حالة مؤكدة حتى الآن. وقالت السلطات إن هناك 14 حالة مؤكدة في مقاطعة "كوانغ دونغ" في جنوب الصين، وخمسة في بكين، واثنتان في "شنغهاي". وقد توفي ستة من المرضى في "ووهان" حتى يوم أمس الثلاثاء. وأبلغت مناطق صينية أخرى عن حالات مشتبه فيها، بما في ذلك "كوانغ شي"، وهي منطقة جنوبية ذاتية الحكم بالقرب من فيتنام. وتم الإبلاغ عن حالات مشتبه فيها أخرى في "ووهان" و"سيتشوان" و"يونان" و"شان دونغ" و"تشي جيانغ".وما زال القلق يزداد عمقًا بعد أن أكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية أول من أمس الاثنين أن المرض يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر، وأن 15 من العاملين الطبيين في "ووهان" أصيبوا خلال قيامهم بمعالجة المصابين بالفيروس. وتتخذ السلطات الصينية المزيد من الاحتياطات قبيل تحرك الملايين من الناس نحو بلداتهم للاحتفال خلال عطلة العام القمري الجديد، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.