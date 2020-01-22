الولايات المتحدة ترحب بإرسال وحدة مكافحة القرصنة الكورية إلى مضيق هرمز

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رحبت وزارة الدفاع الأمريكية، "بنتاغون"، بقرار كوريا الجنوبية إرسال وحدة لمكافحة القرصنة إلى مضيق "هرمز"، من أجل حماية مواطنيها وسفنها التي تمر عبر ذلك الممر المائي الاستراتيجي في الشرق الأوسط.وأصدر المتحدث باسم البنتاغون "ديفيد إيستبورن" هذا التصريح ردًا على استفسار مكتوب من قبل هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس"، أمس الثلاثاء، بشأن قرار حكومة كوريا الجنوبية توسيع المنطقة التشغيلية لوحدة "تشونغ هيه" في خليج عدن، بحيث تشمل أيضا تغطية مضيق "هرمز" بالقرب من إيران.وقال "إيستبورن" إن المشاكل الدولية تتطلب حلولاً دولية، وأن الولايات المتحدة ترحب بحلفائها الكوريين الجنوبيين الذين يساعدون في ضمان حرية الملاحة في الشرق الأوسط من خلال دعم الأمن البحري الدولي.وتشير عبارة "الأمن البحري الدولي" إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويتكون من عدد من البلدان، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وبريطانيا والبحرين، للتعاون في الدوريات البحرية في المنطقة. وقد أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء أنها قررت إرسال وحدة "تشونغ هيه" لمكافحة القرصنة إلى مضيق "هرمز"، لكن الوحدة ستعمل بشكل مستقل بدلاً من الانضمام إلى تحالف الأمن البحري الدولي.