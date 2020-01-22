إيران تعرب عن قلقها إزاء قرار كوريا إرسال وحدة تشونغ هيه إلى مضيق هرمز

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أعربت إيران عن قلقها إزاء قرار كوريا الجنوبية إرسال وحدة "تشونغ هيه" لمكافحة القرصنة إلى مضيق "هرمز".وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية في تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء أن طهران أعربت عن هذا القلق عندما تم إبلاغها بقرار سيول خلال عطلة نهاية الأسبوع، عبر القنوات الدبلوماسية.وقال المسؤول إن موقف إيران هو في الأساس معارضة وجود أي قوات أو سفن أجنبية في المنطقة.ولدى سؤاله حول ما إذا كان إرسال وحدة "تشونغ هيه" سوف يؤثر سلبًا على العلاقات بين سيول وطهران، قال المسؤول إن كوريا الجنوبية بحاجة إلى حماية مواطنيها وسفنها، وأنه على الرغم من أن إيران لديها مواقفها الخاصة، فقد اتخذت كوريا الجنوبية القرار في ضوء مصالحها الوطنية.وكانت حكومة كوريا الجنوبية قد أعلنت أمس الثلاثاء أنها قررت إرسال وحدة مكافحة القرصنة "تشونغ هيه"، الموجودة حاليا في خليج عدن، إلى مضيق "هرمز"، لكن الوحدة ستعمل بشكل مستقل بدلا من الانضمام إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هناك.