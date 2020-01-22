كوريا الجنوبية تسجل أبطأ نمو في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2009

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نما الاقتصاد الكوري الجنوبي في العام الماضي بأبطأ وتيرة خلال عقد من الزمان، رغم أنه حقق أسرع نمو له منذ أكثر من عامين في الربع الرابع.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد زاد بنسبة 2% في عام 2019 مقارنة بالعام الأسبق، متجاوزًا توقعات السوق بنمو 1,9%.وقد وصلت كوريا إلى مستوى النمو البالغ 2% حيث توسع الاقتصاد بوتيرة أفضل من المتوقع في الربع الأخير من العام بمعدل 1,2%، على خلفية الإنفاق المالي النشط للحكومة وزيادة الاستثمارات في الإنشاءات.ويمثل هذا الرقم أسرع نمو فصلي منذ الربع الثالث من عام 2017. ومع ذلك، فإن النمو بنسبة 2% لعام 2019 بأكمله يمثل أبطأ نمو سنوي منذ عام 2009، عندما توسع الاقتصاد الكوري بمعدل 0,8% فقط بسبب الأزمة المالية العالمية.