وزارة الخارجية الإيرانية تنتقد قرار كوريا الجنوبية إرسال قوات إلى مضيق هرمز

Photo : YONHAP News

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "عباس موسوي" أمس الثلاثاء قرار كوريا الجنوبية إرسال قوات الى مضيق هرمز.جاء ذلك في تغريدة له على تويتر، حيث أشار إلى أن استخدام الوزارة الكورية اسم الخليج العربي بدلا من الاسم الحقيقي للخليج الفارسي.وقال: إذا كانت الوزارة الكورية لا تعرف حتى الاسم التاريخي للخليج الفارسي، فانطلاقا من أي معرفة وأي مبرر تريد إرسال قوات عسكرية إلى هذه المنطقة؟ مشددا على أن الاحترام المتبادل وتقبل الحقائق يمثل الأساس في العلاقات بين الشعوب المتحضرة.وقد أعلنت وزارة الدفاع الكورية أمس الثلاثاء قرار كوريا الجنوبية إرسال وحدة "تشونغ هيه" العسكرية الخاصة بمكافحة القرصنة إلى مضيق هرمز وتوسيع نطاق عملياتها لتشمل المناطق القريبة من خليج عمان والخليج العربي الفارسي.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "موسوي" قد صرح يوم الاثنين الماضي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، بأن حكومة سيول ابلغت طهران بأنها تريد أن ترسل جزءا من أسطولها في منطقة عدن للقيام بدوريات في المنطقة خارج نطاق عمليات التحالف الأميركي.وأضاف المتحدث أن الحكومة الإيرانية ردت بالرفض على هذه الخطوة واعتبرتها تتماشى مع ما وصفته بالمغامرة الأميركية، ولا تليق بالعلاقات العريقة والودية التي تربط بين سيول وطوكيو.