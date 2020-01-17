بيونغ يانغ تفرض حظر سفر على دخول السائحين الأجانب

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فرضت كوريا الشمالية حظر سفر على دخول السائحين الأجانب لأراضيها.وقالت شركة "يونغ بايونير تورز" السياحية الصينية اليوم الأربعاء إن كوريا الشمالية ستغلق اعتبارا من يوم غد الخميس وبشكل مؤقت حدودها أمام جميع السائحين الأجانب كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا الذي انتشر بسرعة من مدينة "ووهان" الصينية.ومن جانبها، قالت شركة "كوريو" السياحية في الشمال إنها ستقوم بإبلاغ زبائنها الذين حجزوا الرحلات السياحية إلي كوريا الشمالية بالقرار الذي اتخذته بيونغ يانغ والقاضي بحظر السفر أمام دخول جميع السياح الأجانب.وكانت بيونغ يانغ، قد اتخذت تدابير مماثلة عام 2003 الذي انتشر فيه فيروس سارس، وعام 2014 الذي تفشى فيه فيروس إبوولا.ولم تعلن كوريا الشمالية عما إذا كانت قد تمكنت من رصد حالات إصابة بفيروس كورونا داخل أراضيها.