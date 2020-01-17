طائرة مراقبة أمريكية تحلق فوق البحر الشرقي

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حلقت طائرة مراقبة أمريكية فوق البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية.ووفقا لموقع تتبع الطيران المدني "إيركرافت سبوتس" اليوم الأربعاء، فقد حلقت طائرة من طراز "دبليو سي - 135 دبليو" معروفة باسم "كونستانت فينكس" فوق البحر الشرقي، بعد إقلاعها من قاعدة "كادينا" الجوية الأمريكية في أوكيناوا اليابانية في الساعة الثامنة و25 دقيقة من صباح أمس الثلاثاء.ويشار إلى أن الطائرة التي وصلت إلى القاعدة في الأسبوع الماضي وتحمل لقب "متشمم الأسلحة النووية"، تستخدم أجهزة التدفق الخارجي لجمع عينات الهواء وقياسها على متنها للكشف عن النشاط الإشعاعي.وتثير المراقبة التي قامت بها الطائرة تكهنات بأنه قد تم اكتشاف تحركات نووية غير عادية من قبل كوريا الشمالية.وكان دبلوماسي كوري شمالي قد قال أمس الثلاثاء في مؤتمر الأمم المتحدة للحد من التسلح في جنيف، إن بلاده لن تلتزم بوعدها بوقف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية.