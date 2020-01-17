السفير الكوري لدى واشنطن يؤكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع ربط السكك الحديدية بين الكوريتين

Photo : YONHAP News

تبين أمس الثلاثاء أن الحكومة الكورية الجنوبية تقوم الآن بإعداد قائمة للمعدات والإمدادات التي سيتم استخدامها في إجراء فحوصات تمهيدية إضافية لمشروع ربط السكك الحديدية بين الكوريتين.وتشير هذه الخطة إلى نية حكومة سيول لتنفيذ مشروعات التعاون بين الكوريتين بشكل مستقل، بما فيها السماح للمواطنين الجنوبيين برحلات سياحية فردية إلى كوريا الشمالية وربط خط السكك الحديدية بين الشمال والجنوب.وكانت الكوريتان قد أجريتا فحوصات تمهيدية مشتركة بشأن مشروع ربط السكك الحديدية عام 2018.وتبين أيضا أن كوريا الجنوبية ستقدم هذه القائمة للولايات المتحدة ليتم من خلالها تناول إمكانية تنفيذ مشروع ربط السكك الحديدية بين الكوريتين في مجموعة العمل الكورية الأمريكية.ومن جانبه، قال "لي سو هيوك" السفير الكوري لدى واشنطن في تصريح أدلى به أمس الثلاثاء للصحفيين في مركز الثقافة الكورية في واشنطن إن سيول تسعى لتنفيذ مشروعات التعاون بين الكوريتين داخل إطار العقوبات الدولية، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تنفيذ تلك المشروعات خاصة مشروع ربط السكك الحديدية.وأشار السفير "لي" إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن التعاون بين الكوريتين سيساعد على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ.