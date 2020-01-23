النيابة العامة تطالب بالسجن لمدة 25 في محاكمة الاستئناف لتشيه سون شيل

Photo : YONHAP News

تسعى النيابة العامة إلى الحكم بالسجن لمدة 25 عامًا، على "تشيه سون شيل" الصديقة المقربة من الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، حيث تنظر المحكمة فيما يتعلق بفضيحة الفساد الهائلة التي أدت إلى عزل "بارك".وفي الجلسة الأخيرة التي عُقِدت أمس الأربعاء، طلبت النيابة من المحكمة العليا في سيول الحكم على المتهمة بالسجن لمدة 25 عامًا، إلى جانب تسديد غرامة قدرها 30 مليار وون، ورسوم إضافية قدرها 7 مليارات وون.وجدير بالذكر أن عقوبة السجن هي نفس الحكم الذي طلبته النيابة في محاكمة الاستئناف السابقة، ولكن تم تخفيض المبالغ المطلوبة من 118.5 مليار وون و7.5 مليار وون على الترتيب.وقالت النيابة إن المتهمة سعت إلى تحقيق الأرباح من خلال التدخل في شؤون الدولة رغم أنها مواطنة مدنية، وتلقت مبالغ ضخمة من الرشاوي لفترة طويلة، لأنها كانت متورطة بعمق مع الشركات التي قدمت الرشوة. كما أشارت النيابة إلى أن "تشيه" رفضت التوبة من أخطائها.ومن جانبها فقد نفت "تشيه" كل الاتهامات الموجهة إليها.وقد كانت "تشيه" شخصية مركزية في فضيحة النفوذ الهائلة التي تورط فيها أيضًا وريث مجموعة سامسونغ "لي جيه يونغ".وفي محاكمتها الثانية في أغسطس من العام الماضي، حُكِم عليها بالسجن لمدة 20 عامًا، وأمرت بدفع غرامة قدرها 20 مليار وون، بتهمة الرشوة وإساءة استخدام السلطة.لكن المحكمة العليا بعد شهر من ذلك أمرت بإعادة المحاكمة، ورفضت اتهامها بأنها أجبرت التكتلات الكبرى على تقديم تبرعات للمؤسسات التي تملكها.