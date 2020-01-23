المكتب الرئاسي يدرس اقتراح رئيس الحزب المعارض للاجتماع مع مون

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قال المكتب الرئاسي إنه سيدرس اقتراح رئيس حزب المعارضة الرئيسي، بعقد اجتماع فردي مع الرئيس "مون جيه إين"، إذا تم تقديم الاقتراح رسميًّا.وصرح مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي للصحفيين بعد ظهر أمس الأربعاء بأن الرئاسة لم تتلقَّ بعد اقتراح رئيس حزب كوريا الحرة "هوانغ كيو آن". وقال المسؤول إن الرئاسة سوف تقوم بمراجعة الأمر وتناقشه مع الحزب إذا تم تقديم طلب رسمي.وقال المكتب الرئاسي إن الرئيس مستعد للقاء القادة السياسيين في أي وقت، مضيفًا أنه قد يتم ترتيب هذا الاجتماع حتى قبل الانتخابات العامة المقبلة.وخلال مؤتمره الصحفي بمناسبة العام الجديد الذي عُقِد في وقت مبكر من أمس الأربعاء، طرح "هوانغ" فكرة الاجتماع مع الرئيس "مون"، قائلًا إنه من الضروري التوصل إلى حلول "للشؤون الوطنية التي تسودها الفوضى".