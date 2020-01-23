المنتخب الكوري يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية للمرة التاسعة على التوالي

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تأهل المنتخب الكوري إلى دورة الألعاب الأولمبية للمرة التاسعة على التوالي.وفاز منتخب كرة القدم للرجال بقيادة المدرب "كيم هاك بوم" على استراليا بنتيجة 2 - 0، في الدور نصف النهائي من بطولة آسيا لكرة القدم تحت 23 سنة التي أقيمت في تايلاند.وسجل "كيم ديه وون" الهدف الأول في الشوط الثاني من المباراة، ثم أحرز "لي دونغ جيونغ" -صاحب هدف اللحظة الأخيرة في الدور ربع النهائي أمام الأردن- هدفًا آخر في الدقيقة 76.وسوف تتأهل الفرق التي تحصل على المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة طوكيو الصيفية الأولمبية لعام 2020، ومع الفوز الأخير ضمنت كوريا الجنوبية المركز الثالث على الأقل، لتتأهل بذلك إلى الدورة الأولمبية للمرة التاسعة على التوالي منذ دورة سيول لعام 1988.وسوف يواجه الفريق الكوري فريق المملكة العربية السعودية في نهائي بطولة آسيا تحت 23 سنة مساء الأحد المقبل في بانكوك.