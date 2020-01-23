أربع حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد تظهر نتائج سلبية للاختبارات

Photo : YONHAP News

أظهرت اختبارات الفيروس نتائج سلبية لأربع حالات كان يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد، في الوقت الذي يستمر فيه انتشار المرض في الصين وبلدان أخرى.وقالت إدارة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أمس الأربعاء إن أربعة أشخاص خضعوا للاختبارات المتعلقة بالفيروس، بعد أن عانوا من أعراض الحمى والسعال.وقالت الوكالة الصحية إن الأربع حالات سيتم إخراجهم من الحجر الصحي قريبًا، بعد أن بينت الاختبارات أنهم لا يحملون الفيروس.وكان ثلاثة من الحالات المشتبه في إصابتها من عمال المطار الذين تواصلوا مع المرأة الصينية التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس كأول حالة في البلاد يوم الاثنين الماضي.أما الحالة الرابعة فهي لشخص أبلغ السلطات طواعية بعد ظهور الأعراض عليه.