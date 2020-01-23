الاتحاد الأوروبي يحث كوريا الشمالية على التمسك بإيقاف التجارب النووية والصاروخية

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حث الاتحاد الأوروبي كوريا الشمالية على الالتزام بتوقفها الاختياري عن التجارب النووية والصاروخية، والعودة إلى المحادثات النووية في أسرع وقت ممكن.وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في "جنيف" في بيان أمس الأربعاء إن سلسلة اختبارات الصواريخ الباليستية التي أجرتها كوريا الشمالية تشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتعوق الجهود العالمية الرامية إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإرساء السلام والأمن الدائمين في المنطقة.ثم حث الاتحاد الأوروبي كوريا الشمالية على العودة إلى محادثات نزع السلاح النووي، ودعا النظام إلى الالتزام بوقفه الاختياري للتجارب النووية والصاروخية، اتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة.جاء البيان بعد يوم من تصريح المبعوث الكوري الشمالي في "جنيف" بأن بلاده لن تلتزم بعد الآن بوقفها للتجارب النووية والصاروخية، وألقى باللوم على الولايات المتحدة في عدم الوفاء بالموعد النهائي المحدد لنهاية العام.وقال المسؤول إنه لو حاولت الولايات المتحدة فرض المطالب من جانب واحد واستمرت في فرض العقوبات، فقد تضطر كوريا الشمالية إلى البحث عن "طريق جديد".