الصين على تواصل وثيق مع كوريا الجنوبية ودول أخرى حول الفيروس

Photo : YONHAP News

ذكرت السفارة الصينية في الولايات المتحدة أمس الأربعاء أن السلطات الصينية على اتصال وثيق مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ودول أخرى، للمساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.وكتبت السفارة على صفحتها في موقع تويتر أن هيئة الصحة الوطنية الصينية تحافظ على اتصال وثيق مع نظرائها في تايلاند واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ودول أخرى، وكذلك مع سفارات تلك الدول في الصين.وأضاف أن اللجنة تشارك أحدث المعلومات مع تلك الجهات، مع المساعدة في التحقق من التشخصيات.وقد أكدت الدول الأربع مؤخرًا وجود حالات إصابة بالفيروس الجديد داخل حدودها.وقالت السفارة إن بكين تبادلت المعلومات مع منظمة الصحة العالمية (WHO) ودول ومناطق أخرى في 15 مناسبة، مضيفة أن التسلسل الجيني لفيروس كورونا الجديد قد تم تقديمه إلى منظمة الصحة العالمية.وقالت إن اللجنة الوطنية للصحة نظمت أربعة اجتماعات مع خبراء منظمة الصحة العالمية، ودعتهم إلى زيارة "ووهان" لجمع المعلومات مباشرة.ومن المنتظر أن تتخذ منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس قرارها فيما إذا كانت ستعلن حالة طوارئ صحية عالمية، بسبب تفشي الفيروس الجديد الذي يشبه الالتهاب الرئوي.