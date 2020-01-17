تأجيل افتتاح خط جوي جديد بين مدينتي

Photo : YONHAP News

قامت شركة "تي واي" للطيران بتأجيل افتتاح خط جوي جديد يربط مدينة "إنتشون" الكورية بمدينة "ووهان" الصينية في ظل تزايد القلق من انتشار فيروس كورونا الجديد.وصرحت الشركة الكورية بأنها كانت تخطط لبدء أول رحلة جوية ليلة يوم 21 من هذا الشهر إلا أنها قررت إلغاءها بعد المناقشة الداخلية.وتجدر الإشارة إلى أن "تي واي" فازت بحق الملاحة الجوية من قبل وزارة الأراضي والنقل في العام الماضي وكانت تخطط لتشغيل الرحلات بمعدل مرتين أي الثلاثاء والسبت من كل أسبوع بدءا من يوم 21.وقال مسؤول في الشركة إنه يرى صعوبة في تشغيل رحلة يوم السبت القادم أيضا مضيفا أنه بصدد بحث الجدول الزمني لاستئناف الرحلات الجوية من خلال متابعة التطورات في المستقبل.أما شركة الطيران الكورية التي تشغل الرحلات بمعدل 4 مرات أسبوعيا بين المدينتين فلم تضع في حسبانها إلغاء الرحلات بعد إلا أنها منحت عفوا بشأن رسوم عقوبة الإلغاء على هذا الخط الجوي في ظل تزايد قلق الركاب.من جهة أخرى قال مسؤول في الشركة إن الشركة لم تدرس بعد تغيير خطة الرحلات، إلا أنها تراقب الأوضاع عن كثب.ويتم في الوقت الحالي تنظيم 10 رحلات جوية أسبوعيا بين المدينتين وهي 4 رحلات من قبل شركة الطيران الكورية، و4 رحلات من قبل شركة الجنوب الجوية الصينية، ورحلتان من قبل شركة "تي واي" الكورية.