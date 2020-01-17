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تم التأكد من عدم إصابة 21 شخصا كان يشتبه في أنهم يحملون أعراض فيروس كورونا الجديد قبل أن يتم إلغاء إجراءات عزلهم.وصرح مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بأنه قام بفحص 21 شخصا، ظهرت عليهم أعراض الحمى والسعال بعد زيارة مدينة "ووهان" الصينية وكشف سلامة جميعهم من الإصابة بالفيروس.وتجدر الإشارة إلى أنه تم التأكد من إصابة امرأة صينية الجنسية تبلغ من العمر35 عاما بفيروس كورونا لأول مرة في البلاد، وهي بصدد تلقي العلاج حاليا في أحد المستشفيات بمدينة "إنتشون"بعد عزلها، في وقت وصفت فيه السلطات الطبية حالتها بالمستقرة دون ظهور أعراض الالتهاب الرئوي عليها.ويذكر أن 440 شخصا أصيبوا بالفيروس في الصين وحدها حتى الآن. كما تم التأكد من إصابة 4 أشخاص بالمرض في ماكاو والولايات المتحدة أيضا، ليبلغ إجمالي المصابين بالفيروس 448 شخصا في جميع أنحاء العالم.وعلى خلفية هذه المستجدات، عقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا للجنة الطوارئ لمتابعة التطورات المتعلقة بفيروس كورونا الجديد يوم 22 من هذا الشهر، إلا أنها لم تتوصل إلى أي استنتاجات في انتظار عقد اجتماعها الجديد اليوم الخميس.وقررت السلطات الصحية المحلية متابعة نتائج اجتماع اللجنة الدولية والتأهب التام لاتخاذ جميع التدابير الازمة لمكافحة المرض.