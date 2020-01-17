إغلاق بوابات مدينة ووهان الصينية

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قامت بكين اليوم بإغلاق بوابات مدينة "ووهان" الصينية مصدر فيريس كورونا الجديد مما أصاب حوالي ألف كوري مقيمين هناك بالحيرة.وذكرت القنصلية الكورية بالمدينة اليوم الخميس أن الكثير من الكوريين المقيمين هناك اتصلوا هاتفيا بها للاستفسار عن سبل الخروج من المدينة بعد الإعلان عن انقطاع كل وسائل النقل بما فيها الطائرات والقطارات والحافلات المخصصة لمغادرة المدينة الصينية.ويقال إن بعض الكوريين كانوا ينوون المغادرة إلى أماكن أخرى باستخدام الطائرات الرابضة في مطار ووهان إلا أنه تعذر عليهم ذلك نتيجة لوقف جميع الرحلات الجوية هناك.وبعد وقف كل وسائل المواصلات العامة في المدينة، أصبحت السيارات هي الوسيلة الوحيدة للخروج من المدينة باتجاه مدن مجاورة.وقال " لي كوانغ هو" نائب القنصل العام في المدينة إنه تأكد من خلال استفسار إدارة مدينة ووهان أن الأجانب الذين ليس لديهم أي مشكلة في ارتفاع درجات الحرارة بأجسامهم يمكنهم الخروج من المدينة على متن السيارات، مضيفا أنه يعمل حاليا على إيجاد وسائل لتقديم المساعدة إلى الكوريين الراغبين في مغادرة المدينة.