وحدة تشونغ هيه على أتم الاستعداد لجميع الحالات المحتملة

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صرحت وزارة الدفاع اليوم الخميس بأن وحدة تشونغ هيه مستعدة تماما للقيام بمختلف العمليات المتاحة تأهبا لكل الحالات المحتملة، في علاقة بتوسيع نطاق عملياتها بمضيق هرمز.وقال "تشيه هيون سو" الناطق باسم الوزارة في إحاطة منتظمة إن الوحدة العسكرية على أتم الاستعداد للتعامل مع أي ظروف محتملة، مشيرا إلى أن الوزارة قد أصدرت تعليمات خاصة إليها بهذا الشأن .وسبق أن وردت بعض التقارير الصحفية حول عدم إرسال القوات المسلحة تعليمات جديدة إلى وحدة تشونغ هيه بالرغم من احتمال مواجهتها لقوات نظامية أو قراصنة في إطار عملياتها نتيجة لتوسيع نطاق أعمالها.وأضاف الناطق باسم الوزارة أنه لا يمكنه توضيح تفاصيل التعليمات علنيا. كما أشار إلى أن إرسال الوحدة هدفه ضمان سلامة السفن الكورية والمواطنين الكوريين، مؤكدا على أن الوزارة وضعت في الاعتبار تأمين الجنود بشكل كاف وإعداد الوسائل الازمة قبل إرسال الوحدة.وقال إن الوزارة لا تفكر في تقديم إمدادات عسكرية إضافية إلى الوحدة وتستعد للتعامل مع مختلف السيناريوهات في أي ظروف ممكنة.